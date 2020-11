Wojewoda apeluje do ratusza w sprawie uchwały śmieciowej. "Potrzebny jest mechanizm chroniący ubogich"

W związku z licznymi głosami ze strony spółdzielni mieszkaniowych wzywających do uchylenia uchwały śmieciowej wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował do prezydenta Warszawy o przyjęcie mechanizmu prawnego chroniącego "mieszkańców wrażliwych".

W połowie października Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą zmian związanych z gospodarowaniem odpadami. Radni zdecydowali m.in., że naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami będzie uzależnione od poziomu zużycia wody. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej. Mieszkańcy Warszawy będą płacić za śmieci według stawki 12,73 zł za metr sześcienny zużytej wody miesięcznie . Ratusz przyjął, że jedna osoba zużywa średnio 2,5 metra sześciennego wody w ciągu miesiąca. To oznacza, że miesięczna opłata wyniesie około 32 złote za gospodarstwo jednoosobowe i 160 złotych za pięcioosobowe. Zmiana taryfy wejdzie w życie 1 grudnia 2020 r.

Spółdzielnie: to sprzeczne z konstytucją

Jak przekazał zespół prasowy wojewody mazowieckiego, związku z tymi zmianami do urzędu wpłynęły liczne wystąpienia mieszkańców Warszawy, a także spółdzielni i zarządów wspólnot mieszkaniowych w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W połowie listopada warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe we wnioskach skierowanych do wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wniosły o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, zarzucając im m.in. naruszenie konstytucji. "Uzależnienie wysokości opłaty za odbiór odpadów jedynie od zużycia wody jest nieadekwatne do ilości faktycznie wytworzonych odpadów" - podkreśliły spółdzielnie. Ich zdaniem, brak ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za odbiór odpadów jest sprzeczny z konstytucją w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r.