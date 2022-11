Był autorem polityki transportowej Warszawy. Wojciech Suchorzewski nie żyje

"Sprawy transportu zawsze widział w szerszym kontekście"

Rewolucyjne poglądy po latach weszły do mainstreamu

Słynął z odważnych poglądów na miasto. Mówił o zrównoważonym transporcie na długo "zanim stało się to modne". O negatywnych skutkach poszerzania ulic w centrum pisał już w latach 80. Pozytywne odnosił się do rozszerzania strefy płatnego parkowania i, nieprzeforsowanych do dziś, opłat za wjazd prywatnymi autami do centrum miasta. Był entuzjastą buspasów i krytykował miasto za opieszałość przy wytyczaniu tego na Puławskiej. Wskazywał na horrendalne koszty budowy podziemnych parkingów.