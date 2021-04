Wodociągowcy chcą utrzymania stawek. Wody Polskie żądają ich obniżenia

Wśród przyczyn odmowy Wody Polskie wymieniają nieprawidłowy podział kosztów, błędy w tabelach kalkulacyjnych, a przede wszystkim dwie awarie układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka, które miały miejsce w okresie taryfowym 2018-2020 i wskutek których do Wisły trafiło 15 milionów nieoczyszczonych ścieków. Kwota zapłacona przez warszawiaków za ścieki niepoddane oczyszczeniu to, według Wód Polskich, 89,79 mln zł.

"Spółka złoży odwołanie"

Taki sam wniosek, jak podkreśliło MPWiK, złożono do RZGW w Warszawie w 2018 roku i wówczas zarząd nie miał zastrzeżeń. Wskazało ponadto, że składając go wtedy, wniosło zarazem o obniżenie taryfy za wodę i ścieki o 14,2 proc. z 11,47 zł na 9,85 zł za metr sześcienny (3,89 zł za wodę i 5,96 zł za ścieki).

Opcja "atomowa"

Szefowa RZGW tłumaczyła w środę, że jako organ z początku spodziewali się wniosku MPWiK o skrócenie czasu obowiązywania uprzedniej taryfy i obniżenia stawek. - To się nie stało, w związku z tym byliśmy przekonani, że przy składaniu nowego wniosku taryfowego MPWiK tę bonifikatę uwzględni i uwzględni przychody, które uzyskał, a kosztów nie poniósł. To się również nie stało - powiedziała.

Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała, że liczy na kontakt ze strony spółki i skorygowanie wniosku. Prezes Wód Polskich wyjaśnił, że druga ścieżka, jaką ma do wyboru MPWiK, to odwołanie się do niego. Zapewnił, że wniosek rozpatrzy wnikliwie. - Jest jeszcze trzecia opcja, można powiedzieć "atomowa", której do tej pory nie wykorzystywaliśmy, ale którą w każdym momencie możemy wykorzystać. Mianowicie Wody Polskie mogą nałożyć tak zwaną taryfę tymczasową - podkreślił Daca.