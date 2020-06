Zarzucają wodociągowcom zrzut ścieków do Wisły. Ratusz: to wody deszczowe

Zdaniem prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrzuciło do Wisły ścieki komunalne. Stołeczny ratusz zaprzecza.

- Dzisiaj w nocy tym kolektorem burzowym [przy ulicy Farysa - red.] leciały ścieki komunalne, jak również znajdującą się powyżej bramą zrzutową – powiedział podczas konferencji prasowej przy kolektorze nad Wisłą prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Dodał, że zanieczyszczeń komunalnych było tak dużo, że nie mieściły się w kolektorze i leciały terenem zielonym należącym do obszaru Natura 2000.

Daca: do Wisły trafia więcej ścieków, niż wynika to z pozwolenia

Daca przyznał, że MPWiK ma pozwolenie, żeby w sytuacjach awaryjnych zrzucać ścieki komunalne. - Pozwolenie wydała była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale MPWiK może zrzucać ścieki nie częściej niż 10 razy w roku – powiedział Daca.

Podkreślił ponadto, że pozwolenie zostało udzielone z zastrzeżeniem, że układ przesyłowy ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka będzie utrzymywany we właściwym stanie technicznym. Prezes Wód Polskich dodał, że w latach 2013-2019 dokonano o 45 zrzutów więcej niż dopuszczona została liczba w udzielonym pozwoleniu wodno-prawnym w ilości 5260960 metrów kwadratowych ścieków komunalnych.

Daca wskazał, że dane te nie obejmują ilości ścieków, które trafiły do Wisły w czasie ubiegłorocznej awarii kolektorów.

Miasto: kolektor działa prawidłowo

Rzecznik prasowy urzędu miasta Karolina Gałecka zaprzeczyła informacjom podanym przez Dacę. Na Twitterze napisała: "Kolektor przy ulicy Farysa działa prawidłowo. Do Wisły nie spływają ścieki. To zrzut wód deszczowych. Odbywa się to przy dużych opadach".

O sprawę zapytaliśmy również MPWiK. Do momentu publikacji tekstu nie doczekaliśmy się odpowiedzi.

Awaria kolektora

W efekcie sierpniowej awarii układu przesyłowego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy, zamiast do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka", były w całości zrzucane do Wisły. Trwało to od 28 sierpnia do 14 września. Z obliczeń Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w tym czasie do rzeki trafiło łącznie 3 642 809 metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków komunalnych.

Gdy Wody Polskie uruchomiły awaryjny rurociąg na moście pontonowym, docelowo miał on przesyłać 100 procent nieczystości. Jak zaznaczono w komunikacie MWIOŚ, podczas intensywnych opadów deszczu następowało zwiększenie przepływu do kolektora awaryjnego. Okresowo ścieki przelewały się i nieoczyszczone trafiały do Wisły jako zrzut burzowy. Obliczono, że od 15 września do 16 listopada ubiegłego roku awaryjny rurociąg przesłał 12 419 187 metrów sześciennych ścieków. Natomiast z powodu opadów deszczu do rzeki odpłynęło zrzutem burzowym 1 443 342 metrów sześciennych ścieków.

Autor:dg/ran

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl