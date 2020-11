Przewiercają się pod Wisłą. "Skomplikowana operacja, czuwa nad nią kilkadziesiąt osób"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o uruchomieniu tarczy, która wykona przewiert pod Wisłą. Zostanie tam umieszczony nowy kolektor do przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni Czajka.

"Skomplikowana operacja"

- Po uruchomieniu tymczasowego układu na moście pontonowym, rozpoczęcie przewiertu to kolejny ważny moment związany z zapewnieniem bezpiecznego transportu ścieków do zakładu Czajka – mówi cytowany w komunikacie prasowym wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Przypomina też, że jest to etap budowy alternatywnego układu przesyłowego, a prace nad nim toczą się już od ubiegłego roku.