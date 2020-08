Wykorzystują wodę z basenów. Zamiast zrzucić do kanalizacji myją nią ulice

Pierwszy raz miasto wykorzystało wodę z basenu do mycia jezdni w kwietniu. Wtedy woda z pływalni przy ulicy Jagiellońskiej posłużyła do oczyszczenia ulic na Pradze Północ.

- To nie jest oczywiście nasze ostatnie takie działanie. Jesienią planujemy kolejne akcje - zapowiada.

Ekologiczne gospodarowanie wodą

Jak przypomina, wykorzystanie wody z basenów do oczyszczania miasta wspiera ideę ekologicznego gospodarowania wodą.

- Zamiast zrzutu do kanalizacji woda została zatankowana do pojazdów służb oczyszczania miasta, które nocami sprzątały warszawskie ulice. Zmywarki pobrały łącznie 850 metrów sześciennych wody, co pozwoliło na posprzątanie niemal 800 kilometrów jezdni - podaje urzędniczka.