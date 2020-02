Wniosek Jana Śpiewaka o ułaskawienie przekazany do prokuratora generalnego

Kancelaria Prezydenta przekazała wniosek Jana Śpiewaka o ułaskawienie do prokuratora generalnego. Przedstawiciele głowy państwa zapewniają, że to standardowa procedura, której celem jest uzyskanie opinii.

"Standardowa procedura"

Polska Agencja Prasowa zapytała rzecznika prezydenta, na jakim etapie jest rozpatrywanie wniosku Śpiewaka. Błażej Spychalski odparł, że zgodnie z procedurą został on przekazany do Prokuratora Generalnego.

"To wyrok polityczny"

- To wyrok polityczny. 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pani Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej traktuję jako plucie w twarz każdej ofierze reprywatyzacji w Warszawie - tak wyrok skomentował skazany. - Fakt wyłączenia jawności uzasadnienia wyroku jest najlepszym dowodem na to, że jest to wyrok polityczny. Jest to przemoc sądowa. Jest to w mojej ocenie wręcz przestępstwo sądowe - mówił.