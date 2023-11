Włodzimierz Karpiński opuści dziś areszt? "To możliwe"

Włodzimierz Karpiński, były sekretarz Warszawy i minister skarbu w rządzie PO-PSL, może uzyskać w środę immunitet. Oznacza to, że podejrzany w sprawie "afery śmieciowej" polityk opuści areszt. Karpiński zdecydował się na objęcie mandatu europosła. Miejsce w Parlamencie Europejskim zwolnił inny poseł, który zdobył mandat w ostatnich wyborach do Sejmu RP.

Zwolniło się miejsce w europarlamencie

Jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ Włodzimierz Karpiński czekał w areszcie na koniec śledztwa w sprawie tzw. afery śmieciowej. Polityk kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku z listy Koalicji Obywatelskiej. Zdobył jednak zaledwie 3,5 tysiąca głosów, miał czwarty wynik na liście. Największe poparcie otrzymał wówczas Krzysztof Hetman (105 tysięcy głosów) i to on od czterech i pół roku zasiadał w europarlamencie.