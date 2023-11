Przebywa w areszcie, ale przyjmie mandat posła Parlamentu Europejskiego

Przebywający w areszcie w związku z "aferą śmieciową" Włodzimierz Karpiński, były sekretarz Warszawy i minister skarbu, zdecydował się na objęcie mandatu europosła. Miejsce w Parlamencie Europejskim zwolnił inny poseł, który zdobył mandat w ostatnich wyborach do Sejmu RP.

Informację o decyzji Karpińskiego podało radio RMF FM. Na stronie rozgłośni opublikowano odręcznie napisane oświadczenie adresowane do marszałka Sejmu RP, w którym polityk informuje, że wyraża zgodę "na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego". Tę informację potwierdził nam mecenas Michał Królikowski, który reprezentuje polityka.

Zwolniło się miejsce

Jest to sytuacja bez precedensu ponieważ Włodzimierz Karpiński czeka w areszcie na koniec śledztwa w sprawie tzw. afery śmieciowej. Polityk kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Zdobył jednak zaledwie 3,5 tysiąca głosów, miał czwarty wynik na liście. Największe poparcie otrzymał wówczas Krzysztof Hetman (105 tysięcy głosów) i to on od czterech i pół roku zasiada w europarlamencie.

Wszystko się zmieniło po październikowych wyborach do polskiego parlamentu. Hetman objął mandat posła na Sejm, co oznacza zrzeczenie się mandatu europosła. Wówczas przypadłby on osobie z drugim wynikiem na liście - Joannie Musze (70 tys. głosów). Tyle, że Mucha też właśnie dostała się do Sejmu. Trzeci wynik osiągnął Riad Haidar (16,8 tys. głosów). Niestety, zmarł 25 maja tego roku. Kolejny na liście jest Karpiński.

Areszt nie jest przeszkodą w objęciu mandatu

Jak wygląda procedura objęcia mandatu? Łukasz Kempara, attaché prasowy Parlamentu Europejskiego wyjaśniał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że w celu objęcia mandatu przez Włodzimierza Karpińskiego w pierwszej kolejności przedstawiciel polskich władz - marszałek Sejmu - powinien zawiadomić PE o skutecznym wyborze posła. Po otrzymaniu tej informacji europarlament przesyła posłowi do wypełnienia deklarację. Następnie poseł deklaruje na piśmie, że nie występują przesłanki, które uniemożliwiają mu objęcie mandatu.

Kempara podkreślał przy tym, że okoliczność przebywania Karpińskiego w areszcie nie jest przeszkodą w objęciu mandatu. - Żeby objąć mandat, nie będzie on musiał składać żadnej przysięgi. Będzie musiał jedynie podpisać odpowiednie dokumenty, w ramach których stwierdza, że nie występują okoliczności związane z "incompatibilitas", czyli, że nic nie stawia go w takiej sytuacji, żeby mandatu posła nie mógł sprawować - powiedział.

Włodzimierz Karpiński PAP

Dr hab. Marcin Górski z Uniwersytetu Łódzkiego specjalizujący się w europejskim prawie konstytucyjnym w rozmowie z PAP wyjaśnił, że "zgodnie z przepisami i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE Włodzimierzowi Karpińskiemu należy umożliwić skuteczne objęcie mandatu europosła i, co do zasady, powinien zostać wypuszczony z aresztu".

Ekspert zastrzegł przy tym, że polski sąd może jednak nie wyrazić zgody na zakończenie stosowania środka zapobiegawczego. - Jeśli sąd krajowy w poczuciu odpowiedzialności za zapewnianie efektywności prawa UE dojdzie do wniosku, że nie może wypuścić pana Karpińskiego, to powinien wystąpić niezwłocznie do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Jeśli PE nie uchyli immunitetu, to trzeba będzie mężczyznę wypuścić - powiedział Górski.

Zarzut korupcyjny

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany 27 lutego tego roku na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Wcześniej w tym samym śledztwie zatrzymano byłego szefa Pracodawców RP Rafała Baniaka pełniącego w latach 2011-2015 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, który również po usłyszeniu zarzutów na wniosek prokuratora został aresztowany.

Karpińskiemu przedstawiono zarzut, że wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w tym z Baniakiem, żądał od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 proc. wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych.

Jak podaje prokuratura, wartość zamówień wyniosła prawie 600 mln zł. Zarzuty obejmują przyjęcie przez Karpińskiego kwoty prawie 5 milionów złotych. Według ustaleń śledztwa czyny korupcyjne miały miejsce od kwietnia 2020 do grudnia 2022 r. w Warszawie. Karpiński był wtedy prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Mieście Stołecznym Warszawie, a następnie sekretarzem Miasta Stołecznego Warszawy.

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl, rmf24.pl