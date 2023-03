Aresztowany sekretarz miasta pozostaje w radach nadzorczych. Ratusz wstrzymuje się z decyzjami

- Potwierdzamy, że miasto stołeczne Warszawa posiada dwa miejsca w Radzie Nadzorczej Veolii Energia Warszawa SA oraz, że to wyłącznie miasto dysponuje prawem do powoływania i odwoływania tychże członków - przekazała dyrektorka komunikacji korporacyjnej Veolii Magdalena Kempiński. Natomiast informację o tym, że Karpiński zasiada w radzie nadzorczej Metra Warszawskiego potwierdziła rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

Sąd rozpozna zażalenie na areszt

Kto przejął obowiązki Karpińskiego?

Zarzuty korupcji zagrożone więzieniem

Pełnomocnik Karpińskiego informował wcześniej, że nie przyznaje się on do winy. - Włodzimierzowi Karpińskiemu postawiono jeden zarzut, klient złożył szerokie wyjaśnienia, w których opisał swój udział w procesie osiągnięcia przez miasto stołeczne Warszawa oszczędności w tytułu zagospodarowania strumienia odpadów w wysokości 300 milionów złotych. Zaprzeczył, by wyraził kiedykolwiek zgodę, by pan Rafał Baniak powoływał się na wpływy w związku z pozycją Włodzimierza Karpińskiego i nie ma wiedzy, by do tego kiedykolwiek doszło - komentował Michał Królikowski.