Włamanie do pojazdu konwojenta, skradziono pieniądze

Przy centrum handlowym na Białołęce nieznany sprawca włamał się do pojazdu konwojenta i ukradł pieniądze. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

O zdarzeniu dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Do kradzieży pieniędzy doszło przy centrum handlowym Factory, przy ulicy Annopol 2. Na miejscu jest policja, pies tropiący oraz technicy policyjni - przekazał Zieliński.

Komenda Stołeczna Policji potwierdza, że doszło tam do kradzieży. - Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 15.53. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że doszło do włamania do samochodu konwojowego marki Volkswagen zaparkowanego przy centrum handlowym. Skradziono z niego pieniądze. Na tę chwilę skradziona suma nie jest znana. Na miejscu są policjanci oraz pies tropiący. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia - poinformowała Małgorzata Wersocka z KSP.