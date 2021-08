Włamanie do ciężarówki na Woli. Policjanci udaremnili kradzież narzędzi za 15 tysięcy złotych

Wolscy policjanci udaremnili kradzież sprzętu i narzędzi z samochodu ciężarowego. Jak relacjonują, na gorącym uczynku przyłapali trzech mężczyzn wynoszących łupy do jednego z bloków. Podejrzani spędzą najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Za kradzież z włamaniem grozi im do dziesięciu lat więzienia.

Zgłoszenie o możliwości włamania do samochodu ciężarowego dotarło w nocy do wolskich policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego. Funkcjonariusze pojechali na miejsce zdarzenia, by namierzyć domniemanych sprawców. - W pewnej chwili zauważyli przez okna na klatce schodowej trzech mężczyzn wnoszących po schodach ciężki sprzęt. Od razu zareagowali i pobiegli w ich kierunku. Jeden z nich, widząc co się dzieje, próbował zbiec na dół, a gdy zauważył policjantów, ponownie zaczął wbiegać na górę - relacjonuje Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.