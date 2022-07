Włamanie do biura poselskiego. Wybita szyba i spalone materiały. Zarzuty dla 17-latków

W nocy doszło do włamania do biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Ursusie. Sprawcy wybili szybę i wynieśli ze środka materiały promocyjne, które następnie spalili na pobliskim placu. Policja zatrzymała w tej sprawie trzech nastolatków. W chwili ujęcia wszyscy byli nietrzeźwi. Usłyszeli zarzuty.

W piątek trzej nastolatkowie zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Podczas przesłuchania dwóch się przyznało, natomiast jeden częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego im czynu. Dwóch z nich złożyło wyjaśnienia, natomiast jeden odmówił skradania wyjaśnień. Za zarzucany czyn może im grozić od roku do nawet 10 lat więzienia.

"Nie był to zwykły akt wandalizmu, tylko akt wandalizmu politycznego"

Biuro poselskie mieści się w budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 9. Korzystają z niego posłowie Jarosław Krajewski oraz Małgorzata Gosiewska. Oboje poinformowali w czwartek o sprawie w mediach społecznościowych. Jak przekazał poseł Krajewski, w nocy ktoś zniszczył wejście do biura i wtargnął do środka.

- Co wzbudziło moje przerażenie: zostały nam również skradzione małe chorągiewki z logo PiS-u. Z tych chorągiewek na pobliskim skwerku zostało zrobione ognisko. Kiedy są palone symbole z jakimś logo, nie jest dobrze. Nie był to zwykły akt wandalizmu, tylko akt wandalizmu politycznego - ocenił radny Grylak.

Policja: zatrzymaliśmy trzech nietrzeźwych 17-latków

Według PiS, sprawa włamania ma kontekst polityczny

- To filia biura poselskiego, gdzie spotykamy się z mieszkańcami i przekazujemy później ich sprawy dalej do posłów. To był atak na instytucję posła. To nie było wybicie szyby w pobliskim sklepie czy aptece, ktoś to zrobił w typowym przejawie nienawiści, której niestety mamy pełno w życiu politycznym - powiedział radny Grylak.