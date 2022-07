Włamanie do biura poselskiego. Sprawcy wybili szybę i spalili materiały promocyjne

W nocy doszło do włamania do biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Ursusie. Sprawcy wybili szybę i wynieśli ze środka materiały promocyjne, które następnie spalili na pobliskim placu. Policja zatrzymała w tej sprawie trzech nastolatków. W chwili ujęcia wszyscy byli nietrzeźwi.

Biuro poselskie mieści się w budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 9. Korzystają z niego posłowie Jarosław Krajewski oraz Małgorzata Gosiewska. Oboje poinformowali w czwartek o sprawie w mediach społecznościowych. Jak przekazał poseł Krajewski, w nocy ktoś zniszczył wejście do biura i wtargnął do środka.

- Co wzbudziło moje przerażenie: zostały nam również skradzione małe chorągiewki z logo PiS-u. Z tych chorągiewek na pobliskim skwerku zostało zrobione ognisko. Kiedy są palone symbole z jakimś logo, nie jest dobrze. Nie był to zwykły akt wandalizmu, tylko akt wandalizmu politycznego - ocenia radny Grylak.

Policja: zatrzymaliśmy trzech nietrzeźwych 17-latków

Według PiS, sprawa włamania ma kontekst polityczny

- To filia biura poselskiego, gdzie spotykamy się z mieszkańcami i przekazujemy później ich sprawy dalej do posłów. To był atak na instytucję posła. To nie było wybicie szyby w pobliskim sklepie czy aptece, ktoś to zrobił w typowym przejawie nienawiści, której niestety mamy pełno w życiu politycznym - powiedział radny Grylak.