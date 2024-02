Na ich widok zaczął nerwowo zmieniać ubranie

Na jednym z parkingów podziemnych na Ochocie doszło do serii włamań do samochodów. Kiedy policjanci pojawili się na miejscu, podejrzany próbował ich zmylić, zmieniając ubranie.

W ostatnim czasie na parkingu podziemnym jednej z galerii handlowych przy Alejach Jerozolimskich doszło do serii włamań do samochodów osobowych. Do działania przystąpili policjanci. Z ich informacji wynikało, że sprawca, oprócz spowodowania znacznych strat finansowych, dokonywał kradzieży. W trakcie prowadzonych czynności w pobliżu miejsca zdarzenia zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał sprawcę.