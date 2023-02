Włamał się do domów w Wawrze. Zabrał zegarki, perfumy, markową odzież i cenną porcelanę

Policjanci zatrzymali 43-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do domu oraz niezamieszkałego jeszcze budynku. Jego łupem padły między innymi drogie zegarki, zastawa stołowa oraz markowa odzież i obuwie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu.

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII Joanna Węgrzyniak przekazała, że do kryminalnych z komisariatu przy ulicy Mrówczej wpłynęły zawiadomienia o kradzieży z włamaniem do domu oraz o usiłowaniu kradzieży z włamaniem do budynku, w którym jeszcze nikt nie mieszka.