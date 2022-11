Wpadł, gdy wracał z łupami po włamaniu. Tłumaczył się "presją byłej partnerki"

Kilkadziesiąt torebek, markowe kawy, pojemniki z perfumami oraz nóż zabezpieczyli policjanci przy 49-letnim mężczyźnie, który jest podejrzany o włamanie do niewielkiego pawilonu handlowego na warszawskim Mokotowie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Na jednym z targowisk przy ul. Puławskiej na warszawskim Mokotowie doszło do włamania do boksu handlowego. Uwagę policjantów zwrócił mężczyzna, który w nocy szybko szedł ulicą Puławską z dwiema wypełnionymi po brzegi dużymi torbami turystycznymi.

Nie potrafił wyjaśnić, skąd ma tak dużo rzeczy z metkami. Po chwili przyznał się jednak do włamania, mówiąc, że część skradzionych rzeczy zdążył już zanieść do domu.

- Torebki oraz plastikowe pojemniki z perfumami, służące do uzupełniania flakoników na sprzedaż, zapakował do dużych toreb. To samo robił z kawami. Przedmiotów było tak dużo, że nie dał rady zabrać się jednym kursem, dlatego zamierzał to zrobić na dwa razy - informuje oficer prasowy mokotowskiej komendy podkom. Robert Koniuszy.