Kliczko do weteranki Powstania Warszawskiego: jest pani moim idolem

"Dobrze wiecie, co to wojna"

Z kolei Władimir Kliczko podczas swojego wystąpienia podkreślił, że Ukraińcy wyznają te same zasady, co Polacy - zasady demokratyczne. - Dobrze wiecie jako Polacy, jako warszawianie co to wojna. Macie podobną historię do naszej, przeżyliście najazd i okupację hitlerowską, następnie staliście się tak jakby częścią imperium sowieckiego. Dlatego dobrze rozumiecie, jakie odczucia mamy my w czasie tej wojny" - powiedział Władimir Kliczko. Dodał, że przyznanie tytułu honorowego obywatelstwa Witalijowi Kliczce nie jest jedynie zaszczytem dla niego i jego samego, ale dla wszystkich Ukraińców. - Wyznajemy te same zasady co Polacy, zasady demokratyczne i nasze narody wiedzą, że trzeba walczyć (...) dobrze wiemy, że Polska - społeczeństwo, ale także rząd polski od samego początku napaści rosyjskiej, od 2014 roku nieustannie nas wspiera - mówił.