Wjazd na plac Pięciu Rogów dla nielicznych. Warunek, którego mieszkańcy nie są świadomi

Na plac Pięciu Rogów mogą wjeżdżać wyłącznie auta z identyfikatorami NC. Drogowcy są od pewnego czasu zasypywani pytaniami od mieszkańców niepewnych, czy przysługuje im prawo do jego uzyskania. Jak tłumaczą, warunkiem koniecznym jest posiadanie miejsca postojowego.

Po przebudowie placu Pięciu Rogów do minimum ograniczono na nim ruch kołowy. Oprócz autobusów miejskich mogą tam wjeżdżać wyłącznie kierowcy z identyfikatorem NC. Nie wszyscy jednak wiedzą, że aby go uzyskać trzeba mieć legalne miejsce postojowe. Dlatego liczba osób, którym one przysługują nie jest wielka.

- Od tygodnia odebraliśmy kilkadziesiąt telefonów od ludzi, którzy dzwonią z pytaniem, czy przysługuje im identyfikator. Rzecz w tym, że wiele osób nie wie, ale im ten identyfikator nie przysługuje - zaznaczył Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. - Żeby dostać taki identyfikator, trzeba być mieszkańcem lub prowadzić działalność w rejonie placu Pięciu Rogów, ale trzeba też mieć miejsce postojowe, do którego dana osoba chce dojechać - wyjaśnił. Przypomniał, że rejon placu to strefa zakazu ruchu.

- To jest konkretna, zamknięta grupa ludzi, którym ten identyfikator przysługuje, ale muszą mieć, gdzie zaparkować - zaznaczył Dybalski. Ten wymóg ma spowodować, że na placu nie będzie "patoparkowania", jak na przykład ma to miejsce na ulicy Chmielnej, gdzie samochody stoją na deptaku.

Wydali tylko kilka identyfikatorów

Wniosek o wydanie identyfikatora NC należy złożyć w ZDM. Rzecznik drogowców zaznaczył, że nie ma kłopotów z ich wydawaniem. - Jesteśmy w stanie wydać taki identyfikator "od ręki". Każdy, komu przysługuje, taki identyfikator dostanie - podkreślił.

Rzecznik uspokaja również, że nikt z mieszkańców, którzy zawnioskowali o identyfikator mandatu na pewno nie dostanie. Przypomnijmy, że od momentu otwarcia placu sytuacji pilnuje tam straż miejska, ponieważ wielu kierowców nie stosowało się do nowej organizacji ruchu. - Jeśli ktoś złoży wniosek i on formalnie jeszcze tego identyfikatora nie ma, ale my wiemy, że złożył wniosek i że mu ten identyfikator przysługuje, to na pewno mandatu nie dostanie - zapewnił Dybalski.

W pierwszym tygodniu otwarcia placu Pięciu Rogów ZDM wydał cztery identyfikatory, a dwa są gotowe do wydania.

Gdzie obowiązuje strefa identyfikatora NC?

Strefa działania identyfikatora obejmuje ulice: Szpitalną (na odcinku Przeskok - Chmielna; posesje po stronie nieparzystej od początku do numeru 5 włącznie oraz po stronie parzystej od początku do numeru 6 włącznie), Chmielną (na odcinku Bracka - Nowy Świat; posesje po stronie nieparzystej od początku do numeru 15 włącznie oraz po stronie parzystej od początku do numeru 20 włącznie) i Bracką (na odcinku Chmielna - Krucza; posesje o numerach 22 i 25).

Tego, kto wjeżdża na plac Pięciu Rogów przypilnować mają kamery. Ich zadaniem będzie skanowanie tablic rejestracyjnych przy wjeździe na plac. Po porównaniu z rejestracjami posiadaczy identyfikatorów, zdjęcia aut, które nie są uprawnione do wjazdu, zostaną przesłane do policji.

