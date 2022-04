Rafał Trzaskowski poleciał do Stanów Zjednoczonych. Szczegóły wizyty

O możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych prezydent Rafał Trzaskowski mówił już w ubiegłym tygodniu . W poniedziałek poinformował w mediach społecznościowych, że najbliższe kilka dni spędzi za oceanem, by rozmawiać o kryzysie humanitarnym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę.

"Będę przekonywał naszych amerykańskich sojuszników do tego, by jak najszybciej i w sposób możliwie kompleksowy pomogli nam w poradzeniu sobie z trwającym kryzysem. Co najważniejsze - dając bezpośrednie wsparcie uchodźcom, organizacjom pozarządowym i samorządom, bo to my jesteśmy na pierwszym froncie kryzysu uchodźczego" - zapowiedział Trzaskowski.