Zlekceważył czerwone światło. Nie wiedział, kto jechał obok

Do zdarzenia doszło na Mokotowie, na ulicy Czerniakowskiej. Funkcjonariusze Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym podróżowali nieoznakowanym radiowozem. Jak zawsze, wykroczenie zarejestrowali, a nagraniem podzielili się w mediach społecznościowych.

Tłumaczył, że się zagapił

Na nagraniu widzimy, że funkcjonariusze ustawili się na pasie do skrętu w lewo, w ulicę Łazienkowską, niepoldal Torwaru. Mieli zielone światło i już byli w trakcie manewru. W tym czasie, na pasie obok, służącym do jazdy na wprost, sygnalizator pokazywał czerwone światło. Kierowcy się zatrzymali, jednak prowadzący fordem zlekceważył znak i pojechał szybko przed siebie.

Nie umknęło to uwadze funkcjonariuszy, którzy zawrócili. Chociaż na nagraniu nie zobaczymy ich manewru, to na kolejnym ujęciu widzimy już, jak jeden z inspektorów podchodzi do kierowcy forda. Prowadzący został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i 15 punkami karnymi.