Prowadził samochód i czytał książkę. "To było bardzo niebezpieczne"

"Nie odrywał wzroku od książki"

- Zauważyłem tego kierowcę w poniedziałek około godziny 13.30 na ulicy Wioślarskiej na jezdni w kierunku Żoliborza. Tradycyjnie w tym miejscu przy dojeździe do skrzyżowania z Ludną tworzy się korek. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to rozłożona na kierownicy książka. Druga rzecz, która przykuła moją uwagę to fakt, że kierowca nie odrywał od niej wzroku. W tym czasie jego auto było niemal cały czas w ruchu. Kierowca dodawał gazu i hamował cały czas patrząc na książkę - relacjonuje Węgrzynowicz.