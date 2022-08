Dwa centymetry do rekordu. Wisła w stolicy coraz płytsza

Wisła na warszawskim odcinku zbliża się do rekordowo niskiego poziomu. Do najniższego w historii pomiarów stanu wody brakuje już tylko dwóch centymetrów. W dodatku prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że wkrótce może on spaść jeszcze bardziej. Z powodu niskiego stanu wody, kursowanie promu Wilga zostało zawieszone do odwołania. Pozostałe promy kursują bez problemów.

28 centymetrów - taki stan Wisły pokazywał w poniedziałek rano wodowskaz na wysokości Bulwarów Wiślanych. Z wykresu stanu wody za ostatnie trzy doby na stronie IMGW wynika, że poziom rzeki obniża się systematycznie od piątku. Weekendowy spadek to siedem centymetrów.

W historii pomiarów najniższa wartość, jaką wskazał wodowskaz na warszawskim odcinku Wisły, to 26 centymetrów. Doszło do takiej sytuacji dwukrotnie: w 2015 i 2018 roku. Według poniedziałkowej prognozy IMGW zamieszczonej w Codziennym Biuletynie Hydrologicznym w środę 24 sierpnia poziom wody w Wiśle na wysokości Bulwarów Wiślanych może znów spaść do tak niskiego poziomu, a następnego dnia obniżyć się jeszcze bardziej - do zaledwie 25 centymetrów.

Wykres stanu Wisły za okres 19-22 sierpnia 2022 roku IMGW

Wisła, podobnie jak większość polskich rzek, ma ustrój śnieżno-opadowy. Na jej poziom ma zatem ogromny wpływ sytuacja meteorologiczna. W poniedziałek na południu Polski prognozowane są opady deszczu i burze. Województwa śląskie i małopolskie, gdzie znajduje się górny bieg rzeki, są tego dnia objęte alertami IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Opady te mogą spowodować, że za kilka dni poziom rzeki na warszawskim odcinku wzrośnie.

Poziom Wisły na wysokości Bulwarów Wiślanych - 22 sierpnia 2022 roku Poziom Wisły na wysokości Bulwarów Wiślanych - 22 sierpnia 2022 roku | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Poziom Wisły na wysokości Bulwarów Wiślanych - 22 sierpnia 2022 roku | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Poziom Wisły na wysokości Bulwarów Wiślanych - 22 sierpnia 2022 roku | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Prom Wilga zawiesza kursowanie

- Z powodu niskiego stanu wody, kursowanie promu Wilga zostało zawieszone do odwołania. Pozostałe promy kursują bez problemów - poinformował w poniedziałek rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Wilga pływa zwyczajowo między pomostem na wysokości Podzamcza i plażą przy ZOO.

Pozostałe dwa promy - Słonka z Cypla Czerniakowskiego (pomost pływający) na Saską Kępą (plaża) i Pliszka łączący Most Poniatowskiego (nabrzeże) ze Stadionem Narodowym (plaża) - kursują bez problemów.

Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wisła na wysokości mostu Południowego - 22 sierpnia 2022 r. | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Miejskie promy wchodzą w skład Warszawskich Linii Turystycznych i w okresie letnim przewożą warszawiaków i turystów przez Wisłę. Promy kursują w dni wolne od 1 maja do 30 czerwca oraz od 1 do 25 września. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy działają codziennie.

Jak na razie nie ma problemu z rejsami statku wycieczkowego Zefir. W tym sezonie rozpoczyna on rejs z przystani przy warszawskim Żeraniu. Dalej statek płynie Kanałem Żerańskim do Serocka nad Jeziorem Zegrzyńskim. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego, a samo Jezioro Zegrzyńskie to prawdziwy raj dla wędkarzy oraz amatorów sportów wodnych. W drodze do Serocka statek dodatkowo podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony przez wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku. W Serocku wycieczkowicze mają około dwugodzinną przerwę na spacer czy odpoczynek na plaży. Rejsy odbywają się w soboty, niedziele i dni świąteczne od 1 maja do 25 września oraz dodatkowo 2 maja i 17 czerwca.

Zefir wypływa o godzinie 9 z przystani przy Kanale Żerańskim (okolice przystanku Cementownia 02), o godzinie 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć do Warszawy. Rejs kończy się około godziny 18.

Promy na Wiśle w Warszawie Prom Wilga | Zarząd Transportu Miejskiego slonka09 Prom Pliszka | Zarząd Transportu Miejskiego

Autor:kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl