Obudziła się w aucie przewozu osób, była półnaga. Kierowca też był rozebrany. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło w czerwcu. Angelika opisała je na Facebooku. Jak relacjonowała, wracała z imprezy, była pod wpływem alkoholu. W zamówionym przez aplikację aucie zasnęła.

"Rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się usnąć, przy czym wystarczy powiedzieć do mnie jedno zdanie i ja już jestem na nogach. Niestety, tym razem się nie obudziłam, co najwyżej ocknęłam na ułamek sekundy. Kompletnie bez siły, w nienaturalnej pozycji do jeżdżenia autem, od pasa w dół bez ubrania" – napisała.