Wydłużenie Branickiego możliwe jeszcze przed otwarciem tunelu obwodnicy. "Przygotowujemy się do przetargu"

Jeśli uda się szybko pozyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a wykonawca sprawnie upora się z budową zaledwie 130 metrów drogi, Wilanów zyska kolejne połączenie z Ursynowem równolegle z otwarciem reszty Południowej Obwodnicy Warszawy. Urzędnicy zapewniają, że trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Ulica Branickiego w Wilanowie mogłaby stanowić wygodne połączenie tej dzielnicy z sąsiednim Ursynowem oraz z powstającym odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy. Jezdnia urywa się jednak na skrzyżowaniu z Urszuli Ledóchowskiej. Dalej są tylko barierki, ogromna kałuża, uklepana ziemia wokół niej, a następnie mocno zaawansowane prace przy ursynowskim fragmencie POW. Do połączenia obu dzielnic brakuje 130 metrów.

Projekt utknął w BPMiT

Pod koniec listopada ubiegłego roku pytaliśmy w ratuszu, kiedy Branickiego zostanie rozbudowana. Okazało się, że projekt utknął na wiele miesięcy w Biurze Polityki Mobilności i Transportu. Wydział prasowy urzędu miasta poinformował, że opinia na temat geometrii drogi została wydana rok temu, ale "zawierała uwagi do przeanalizowania i spełnienia (szczególnie w zakresie sygnalizacji) już na etapie projektu organizacji ruchu". Urzędnicy mieli zastrzeżenia m.in. co do zaprojektowanego lewoskrętu, jadąc od strony POW. Obawiali się, że korek skręcających aut zablokuje też ruch na obwodnicy.