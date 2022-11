Roboty drogowe w Wilanowie. Autobusy linii 164 pojadą skróconą trasą

Ulica Bruzdowa w Wilanowie przejdzie przebudowę. We wtorek rano drogowcy rozpoczynają pierwszy etap prac. Wiąże się to z zamknięciem fragmentu jezdni i wytyczeniem objazdu. Autobusy linii 164 zakończą jazdę na pętli Kępa Zawadowska.

Dwa etapy przebudowy Bruzdowej

Prace budowlane na Bruzdowej podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich ruszy we wtorek, 15 listopada około godziny 8. Wówczas drogowcy zamkną dla ruchu jezdnię na odcinku od pętli autobusowej Kępa Zawadowska do ronda u zbiegu z ulicą Kwarty. Możliwy będzie tylko dojazd do posesji. Pozostali kierowcy będą kierowani na objazd ulicami: Gratyny, Włóki i Prętową.