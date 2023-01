Świetna passa koszykarek Polonii w europejskich rozgrywkach. Warszawa będzie gospodarzem finału

Klub SKK Polonia Warszawa, który z kompletem siedmiu zwycięstw awansował do turnieju finałowego Europejskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Warszawa będzie gospodarzeniem finału turnieju. Mecze koszykarek w ramach Final Four odbędą się w dniach 4-5 marca w Wilanowie.

Klub SKK Polonia Warszawa, który z kompletem siedmiu zwycięstw awansował do turnieju finałowego Europejskiej Ligi Koszykówki Kobiet (EWBL - European Women's Basketball League), będzie jego organizatorem. Jak Podała Polska Agencja Prasowa, Final Four odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 marca. Potwierdził to później sam klub, który doprecyzował, że turniej zostanie rozegrany się w hali Centrum Sportu Wilanów (Wiertnicza 26A). Tam w tym sezonie polonistki rozgrywają swoje ligowe mecze.