Wielkie sprzątanie Wisły. Urzędnicy zachęcają do akcji, obiecują nagrody

W sobotę na plaży Poniatówka odbędzie się wielka akcja sprzątania nad Wisłą. To finał cyklicznych akcji sprzątania nadwiślańskich plaż oraz tegorocznej edycji World Cleanup Day.

Do Światowego Dnia Sprzątania mogą dołączyć wszyscy: firmy, samorządy, organizacje i każda osoba, która ma ochotę zatroszczyć się o Ziemię.

Gdzie i kiedy odbędzie się akcja?

Wielka akcja sprzątania w stolicy odbędzie się w sobotę, 16 września o godz. 10:00 na plaży Poniatówka. Sprzątanie potrwa dwie godziny, a wszyscy uczestnicy dostaną worki i rękawice. Do akcji zachęcają Warszawscy Plażowi, którzy co tydzień w wakacje, razem z warszawiankami i warszawiakami, oczyszczali nadwiślańskie plaże i lasy.

World Cleanup Day

World Cleanup Day to cykliczna impreza realizowana od 2008 r. przez największą na świecie ekologiczną organizację pozarządową Let’s Do It World. Jest ona akredytowanym partnerem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oraz Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEA). Już od 2018 roku organizuje World Cleanup Day - największy na świecie ekologiczny ruch społeczny, w ramach którego mieszkańcy 190 krajów na całym świecie wychodzą jednego dnia posprzątać swój kawałek planety.