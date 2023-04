Wielkie porządki na pętli autobusowej przy Centralnym

Wielkie mycie

Pierwsze, ale nie ostatnie

To pierwsze w tym roku, ale nie ostatnie gruntowne mycie pętli przy Dworcu Centralnym. Zarząd Oczyszczania Miasta zaplanował powtórzenie porządków do jesieni jeszcze trzy razy.

"ZOM regularnie prowadzi kompleksowe mycie ponad 1200 przystankowych wiat - każdą z nich do jesieni planuje umyć minimum cztery razy, a w najbardziej uczęszczanych przez pasażerów miejscach nawet osiem razy. 4,4 tys. przystanków jest systematycznie zamiatanych. Kosze na śmieci opróżniane są codziennie, nawet do siedmiu razy w ciągu doby. A jeśli mimo tych systematycznych porządków występują nagłe zanieczyszczenia, zauważone przez kontrolerów ZOM lub zgłoszone przez mieszkańców za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, to przystanki są oczyszczane interwencyjnie. Najczęściej dotyczy to usuwania pseudograffiti, nielegalnych ogłoszeń czy wybitych szyb" - zapewnia w komunikacie stołeczny ratusz.