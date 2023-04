Wielkie jajo już w kolorze. Niedługo stanie na placu Pięciu Rogów

Prace nad instalacją artystyczną "Pisklę", która stanie na placu Pięciu Rogów, zbliżają się do finiszu. Skorupka kilkumetrowego jaja nabrała już błękitnej barwy, malowane są na niej ciemne plamki. Rzeźbę wymyśliła Joanna Rajkowska, twórczyni palmy na rondzie de Gaulle’a.

"Pisklę" to dwumetrowa akustyczną rzeźba w kształcie jaja drozda, która stanie na skrzyżowaniu Kruczej, Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgody (oficjalnie to plac Poli Negri, ale popularniejsza jest zwyczajowa nazwa placu Pięciu Rogów). Zdjęcia z trwających prac opublikował Zarząd Dróg Miejskich.

Dzięki i drgania wykluwającego się pisklaka

- Jajko to rzeźba akustyczna. To obiekt, którego najważniejszą funkcją będzie wydawanie dźwięków. Tak naprawdę to będzie gigantyczny głośnik, oczywiście dyskretny, cichy, żeby nie zadręczać mieszkańców. Będzie się aktywował, gdy ktoś będzie podchodził - mówiła nam w połowie kwietnia artystka.