Wielkanocne zmiany w komunikacji miejskiej

Część autobusów i tramwajów nie będzie kursowała w okresie świąt wielkanocnych. Są też linie, które zmienią w tym czasie rozkład jazdy. Już w ten weekend uruchomiona została specjalna linia C40 dojeżdżająca do Cmentarza Północnego.

W weekend 27 - 28 marca między metrem Młociny a Cmentarzem Północnym będą kursowały autobusy linii C40 . Pomiędzy 8 a 16 na przystanki będą podjeżdżały co kwadrans. Ich trasa prowadzi przez aleję gen. Wittek, Pułkową, Dzierżoniowską, Żubrową, Wóycickiego, Wólczyńską, Estrady i Dziekanowską. Przystanek końcowy znajduje się pod bramą nekropolii. Zarząd Transportu Miejskiego podaje, że autobusami linii C40 pasażerowie pojadą również w piątek (2 kwietnia) i sobotę (3 kwietnia).

Komunikacja miejska w Wielkanoc

Trasy zmienią tramwaje linii 35 (do pętli Woronicza) oraz autobusy: 164 (Wilanów - Kępa Zawadowska), 177 (do pętli P+R Al. Krakowska), natomiast wszystkie autobusy linii 131 skończą kursy na Sadybie.

Pociągi pierwszej linii metra od godziny 6 do 23 będą kursowały z częstotliwością co 6-7 minut, a po godzinie 23, na obu liniach - co 10 minut.