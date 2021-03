Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz przed Wielkanocą zwrócił się do proboszczów i rektorów o przestrzeganie obostrzeń. W związku ze zmniejszeniem limitu wiernych w kościołach proponuje odprawianie większej liczby nabożeństw. - Zróbmy wszystko, by uczestnictwo w liturgii nie stanowiło dla kogokolwiek ryzyka zachorowania - zaapelował.

Mimo wprowadzenia dodatkowych restrykcji, rząd nie zdecydował się na razie, by zamknąć świątynie dla wiernych w Wielkanoc. Od soboty zmieni się wyłącznie limit osób dopuszczonych do udziału w zgromadzeniach religijnych. Do tej pory była to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, teraz to już jedna osoba na 20 metrów. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa, a także zachowywanie półtora metra odległości od innych osób.