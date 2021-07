Ścieżka i jezdnia pod wodą. Drogowcy wyjaśniają, skąd kałuża na Wybrzeżu Helskim

Na przebudowywanym odcinku Wybrzeża Helskiego pojawiły się problemy z odwodnieniem. Po poniedziałkowej ulewie na jezdni i ścieżce rowerowej, w okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego utworzyła się wielka kałuża. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zapewnia, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło po ułożeniu brakującej warstwy nawierzchni.

O zalaniu Wybrzeża Helskiego w rejonie mostu Śląsko-Dąbrowskiego informowaliśmy po poniedziałkowej ulewie. – W ciągu dwóch-trzech minut na jezdni utworzyła się wielka kałuża. Woda zbierała się też na ścieżce rowerowej - relacjonował Piotr Bakalarski, dziennikarz tvnwarszawa.pl. - W tym miejscu ulicy są dwie kratki kanalizacyjne, ale zostały obudowane krawężnikiem, który jest kilka centymetrów ponad poziomem asfaltu, więc studzienka nie zbiera wody tak skutecznie, jak by mogła. Osobna historia to całkiem nowa droga dla rowerów, która znajduje się kilka centymetrów poniżej poziomu chodnika. Na odcinku co najmniej kilkudziesięciu metrów nie ma dobrego odpływu, więc szybko ją zalewa - opisywał.