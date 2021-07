Wieczorna burza nad Warszawą. Powalone drzewa, zalane ulice

Tylko do godziny 23 w niedzielę mazowieccy strażacy interweniowali 78 razy, w związku z frontem burzowym, który przechodził nad województwem. W Warszawie wyjeżdżali około 30 razy do powalonych drzew i konarów oraz 13 razy do zgłoszeń związanych z podtopieniami i zalaniami. Zdjęcia i nagrania nocnej burzy dostaliśmy na Kontakt 24.