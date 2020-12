Więcej zieleni, koniec z nielegalnym parkowaniem

Jeszcze do niedawna wschodnia strona ulicy Międzynarodowej nieopodal skrzyżowania z aleją Waszyngtona była całkowicie zastawiona samochodami. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, kierowcy wykorzystywali każdą możliwą przestrzeń, żeby zaparkować jak najbliżej punktów usługowych i sklepów, zasłaniając w ten sposób widoczność innym kierowcom, wyjeżdżającym z posesji.

Więcej zieleni i likwidacja nielegalnego parkowania

"Dotychczasową zatokę do skośnego parkowania, znajdującą się na wprost wejścia m.in. do dyskontu, pozostawimy bez zmian. Nie ubędzie ani jedno legalne miejsce postojowe" - zastrzegł ZDM. Natomiast wjazd na chodnik mają uniemożliwić planowane w tym miejscu słupki. Pojawią się w miejscach, gdzie ciąg chodnika przecięty jest wjazdami na posesje. Jak zapowiedział ZDM, prace na Międzynarodowej mają potrwać do końca roku.