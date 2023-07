Więcej utrudnień na budowie tramwaju do Wilanowa. Zamkną fragment Belwederskiej

W związku z przebudową sieci ciepłowniczej na weekend zostanie zamknięty fragment ulicy Belwederskiej. To oznacza dodatkowe utrudnienia dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej.

"Ulica Belwederska zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z Gagarina do ulicy Grottgera. Utrudnienia potrwają od piątku, 7 lipca, od godziny 22 do poniedziałku, 10 lipca, do godz. 6" - poinformował w komunikacie stołeczny ratusz.