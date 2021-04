Więcej dzików w mieście. Ratusz wydał zalecenia

Z wyliczeń stołecznego ratusza wynika, że liczba zgłoszeń dotyczących zniszczeń dokonanych przez dziki wzrosła w tym roku aż trzykrotnie. Urzędnicy wskazali kilka przyczyn tego zjawiska.

Wiosna to ten okres roku, kiedy dziki rozmnażają się i migrują, przez co dość łatwo natknąć się na nie nawet w mieście. Choć ich obecność w pobliżu siedzib ludzkich jest pożyteczna i powszechna, w sytuacji, gdy zanadto zbliżają do naszych domów i osiedli, mogą wywołać sporo szkód. Do Lasów Miejskich wpływają kolejne zawiadomienia dotyczące zniszczonych trawników czy ogródków. Takich zgłoszeń było w tym roku aż trzykrotnie więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego.

Ratusz podaje, że liczebność dzików jest szacowana na 1000 - 1500 osobników. Określa się ją na podstawie obserwacji pracowników terenowych Lasów Miejskich. - Wzrost częstotliwości spotkań z dzikami wynika z różnych przyczyn. Populacja dzików bytująca w mieście jest bardzo liczna, co wynika z dużej dostępności pożywienia poza terenami leśnymi (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki, nieużytki, itp.). Do tego dochodzą korzystne warunki klimatyczne i brak zagrożeń środowiskowych - wyliczają w komunikacie urzędnicy.

Ponadto dziki przemieszczają się nie tylko w obrębie miasta. Wiele z nich migruje tu z okolicznych powiatów. Teren ich żerowania jest często znacznie oddalony od miejsca bytowania, a w wielu rejonach pojawiają się okresowo.

Nie wolno dokarmiać dzików

Ratusz wskazał kilka zasad, do których należy się stosować, aby uniknąć spotkania z dzikami. Mieszkańcy powinni utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości. Nie wolno też wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych powinny być zamykane, aby dzik zachęcony zapachem pożywienia nie mógł się do nich dostać.

Jeśli już spotkamy na swojej drodze dzika, powinniśmy bez wykonywania gwałtownych ruchów spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku. Nie wolno uciekać, bo to może sprowokować zwierzę do ataku. Ponadto spacerując z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy. Takie miejsca łatwo rozpoznać po zrytej glebie.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem zwierzyny dziko żyjącej ratusz prosi o kontakt z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod nr tel. 600-020-746 lub 600-020-747, które są czynne całą dobę. Można też zadzwonić do strażników miejskich pod numer 986.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl