Wiec Przyzwoitości. Bodnar: ostatni rok to był przykład bardzo doniosły, jak walczyć z nienawiścią

O tolerancji i walce z hejtem mówili w Święto Niepodległości uczestnicy Wiecu Przyzwoitości. - Ten ostatni rok, to był przykład bardzo doniosły, jak walczyć z nienawiścią. Nie tylko poprzez hasła, ale i poprzez czyny - ocenił Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. Odniósł się w ten sposób do postaw Polaków związanych z niesieniem pomocy Ukraińcom uciekającym przed wojną oraz uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

Bodnar o walce z nienawiścią

Zwracał także uwagę na postawę Polaków po wywołaniu przez Rosję wojny w Ukrainie. - Ten niezwykły, olbrzymi akt pomocy ze strony polskiego społeczeństwa. Akt pomocy, który przekroczył wcześniejsze obawy nacjonalistyczno-historyczne. Gdybyśmy przyjrzeli się wcześniejszej debacie, to wspomnijmy, że kilka lat temu do ustawy Instytutu Pamięci Narodowej wpisywano wątki ściśle nacjonalistyczne i takie, które odnosiły się ściśle do relacji historycznych w kontekście o holokaustu i relacji z Ukrainą. Okazuje się, że to nie miało znaczenia dla Polskiego społeczeństwa - wskazał były RPO.