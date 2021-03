Byliśmy na dachu najwyższego wieżowca w UE. Na Pałac Kultury można wreszcie patrzeć z góry

Varso Tower ma 53 piętra, a dach wieży znajduje się 230 metrów nad ziemią. Pod koniec lutego zakończył się montaż 80-metrowej, ważącej 73 tony iglicy, która zapewni mu docelową wysokość 310 metrów. Pod względem wysokości mierzonej do dachu wieżowiec również wyprzedził Pałac Kultury i Nauki (około 188 metrów do dachu, 237 z iglicą) oraz apartamentowiec Złota 44 (192 metry), a także najwyższy do tej pory, wrocławski Sky Tower (206 metrów). Przy uwzględnieniu wysokości wraz z iglicą Varso Tower jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej.