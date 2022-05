MSZ przekazał ambasadzie Rosji negatywne stanowisko w sprawie organizacji uroczystości Dnia Zwycięstwa

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał w sobotę w mediach społecznościowych, że ambasada Rosji zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wsparcie. "Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie" - napisał Trzaskowski. Do wpisu załączył skan pisma do szefa MSZ Zbigniewa Raua.