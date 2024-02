"Sześć grzechów". Wiceprezydent punktuje kandydata PiS

Warszawa mniej zakorkowana, spadła w światowym rankingu

Tempo 30 i strefy czystego transportu zapisane w rządowym dokumencie

- Nas jako władze miasta zawsze cieszy jak władza czasami powie coś, co jest prawdą, a czasem nawet to napisze. Jest słynny dokument, który non stop cytujemy, bo trafia dokładnie w problemy polskich miast. To Krajowa Polityka Miejska, dokument przyjęty przez rząd premiera Mateusz Morawieckiego w czerwcu 2022 roku, wówczas pan Tobiasz Bocheński był wojewodą łódzkim, czyli reprezentantem rządu - przypomniał Michał Olszewski.