Wicepremier prosi samorządy, by sprzedawały węgiel. "To przerzucenie winy za problemy, które sami stworzyliście"

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski skomentował pomysł wicepremiera Jacka Sasina, by samorządy włączyły się w dystrybucję węgla. - Nie zamierzam uczestniczyć w przedsięwzięciu, którego jedynym celem jest propagandowe przerzucenie winy za problemy, które sami stworzyliście - odpowiada. Jego zdaniem, rządzący nie przygotowali się należycie do nadchodzącej zimy i "rozwiązań poszukują panicznie na ostatnią chwilę".

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Otwocku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił się do samorządów z prośbą , "aby zaangażowały się w dystrybucję węgla mając spółki komunalne, różnego rodzaju przedsiębiorstwa". - Dzięki temu mają możliwość kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem - wskazywał Sasin.

Samorządowcy krytykują pomysł. Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który odniósł się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych, jest on "kuriozalny" i "niepoważny". Jego zdaniem fakt, że minister ogłasza go dopiero w październiku i to za pośrednictwem mediów, potwierdza towarzyszące samorządom od miesięcy obawy, że "rząd i państwowe spółki, na których spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie Polkom i Polakom bezpieczeństwa na czas sezonu grzewczego, nie przygotowywały się należycie do trudnej zimy, a rozwiązań panicznie poszukują na ostatnią chwilę".