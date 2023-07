Wiceburmistrz z zarzutami korupcyjnymi. Śledczy: dał stanowisko w zamian za pozwolenie na budowę

We wtorek informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o kontrolach prowadzonych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędzie dzielnicy Praga Południe oraz urzędzie dzielnicy Rembertów. Zatrzymano łącznie cztery osoby, w tym wiceburmistrza Pragi Południe Adama C.

Ustalenia śledczych w sprawie Adama C.

Jak poinformował dalej Sosik, wśród zatrzymanych jest dwóch przedsiębiorców, którzy pośredniczyli w sprawach związanych z przestępczym procederem. "Jeden z nich pełnił funkcję prezesa spółki, którą faktycznie zarządzał i kontrolował Adam C. Kolejny przedsiębiorca wystawiał puste faktury na rzecz spółki zarządzanej przez urzędnika. Dokumenty nie odzwierciedlały zdarzeń gospodarczych i służyły do wyłudzenia należności publicznoprawnej" - przekazał rzecznik CBA.

Zarzuty korupcyjne

Pozwolenie na budowę i fikcyjna faktura

Wiceburmistrz i inny deweloper byli zainteresowani uzyskaniem pozwolenia na budowę na korzystnych dla siebie warunkach, co pozwalało na osiągnięcie większego zysku z planowanej inwestycji. - W obawie, że właściciele sąsiednich działek taki proces mogliby zablokować, postanowili wpłynąć na urzędnika, składając mu propozycję korupcyjną, aby wydał decyzję bez powiadamiania stron. Ponadto Adam C. przekazał zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy informacje, które posiadał z racji wykonywanych czynności służbowych na temat nieruchomości znajdujących się we władaniu miasta, do czego nie było podstaw faktycznych i prawnych. W ten sposób przekroczył uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny - opisała Skrzeczkowska.