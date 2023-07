Sąd aresztował wiceburmistrza i przedsiębiorcę. Mają zarzuty korupcyjne

Sąd wydał decyzję o areszcie dla wiceburmistrza Pragi-Południe oraz przedsiębiorcy, którzy usłyszeli w tym tygodniu zarzuty korupcyjne. We wtorek w wyniku kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędzie tej warszawskiej dzielnicy zatrzymano cztery osoby.

- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ uwzględnił wnioski prokuratury dotyczące tymczasowego aresztu dla wiceburmistrza Pragi-Południe Adama C. i jednego z przedsiębiorców - poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Katarzyna Skrzeczkowska.

Zatrzymano dwóch urzędników i dwóch przedsiębiorców

We wtorek funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali Adama C., wiceburmistrza Pragi-Południe oraz Jacka G., naczelnika wydziału architektury i budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.

W stosunku do naczelnika wydziału architektury i budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe prokurator wystąpił o dozór policyjny i poręczenie majątkowe, a w przypadku drugiego przedsiębiorcy - o dozór.

Prokuratura: zarządzał spółką deweloperską zarejestrowaną na ojca

"Zatrzymany Adam C., wiceburmistrz Pragi-Południe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjął i zaewidencjonował w księgach spółki oraz użył w składanych deklaracjach poświadczającą nieprawdę fakturę na kwotę 492 tys. zł, przez co naraził Skarb Państwa na straty z tytułu należności VAT" - informowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Podała, że w śledztwie ustalono, iż Adam C. prowadził działalność zawodową wbrew ustawowemu zakazowi.

Wiceburmistrz i inny deweloper byli zainteresowani uzyskaniem pozwolenia na budowę na korzystnych dla siebie warunkach, co pozwalało na osiągnięcie większego zysku z planowanej inwestycji.

- W obawie, że właściciele sąsiednich działek taki proces mogliby zablokować, postanowili wpłynąć na urzędnika, składając mu propozycję korupcyjną, aby wydał decyzję bez powiadamiania stron. Ponadto Adam C. przekazał zaprzyjaźnionemu przedsiębiorcy informacje, które posiadał z racji wykonywanych czynności służbowych na temat nieruchomości znajdujących się we władaniu miasta, do czego nie było podstaw faktycznych i prawnych. W ten sposób przekroczył uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny - wyjaśniła rzeczniczka prokuratury.