Muzyczne przywitanie lata na Wiankach nad Wisłą. Zwieńczeniem imprezy będzie niezwykły koncert

Wianki nad Wisłą to warszawski sposób na radosne powitanie lata. Wydarzenie organizowane przez Stołeczną Estradę inspirowane jest słowiańską tradycją Nocy Kupały. Od kilkudziesięciu lat odbywa się w czerwcową sobotę, tuż przed letnim przesileniem. Koncerty gwiazd sceny polskiej i zagranicznej, rodzinny piknik czy przypomnienie dawnych obyczajów to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na uczestników w okolicach Multimedialnego Parku Fontann. Wydarzenie jest finansowane ze środków Miasta Warszawy.

W dzień piknik i strefy tematyczne

Wieczorem koncerty

– Wianki nad Wisłą to jak zwykle wydarzenie, które organizujemy z miłości do Warszawy. W tym roku finałowy koncert przebiegnie pod hasłem: "KORA. Przyszłam na świat po to". To nasz hołd dla wielkiej artystki i jej miłości do muzyki. Dla walecznej, niezwykłej i silnej kobiety. Poezją Kory rozpocznijcie z nami lato w stolicy – przeboje Maanamu znamy przecież wszyscy – zaprasza na Wianki nad Wisłą Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.