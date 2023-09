O tę inwestycję Rembertów walczy od lat. 10 firm chce budować wiadukt

O potrzebie wybudowania wiaduktu nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową mówi się niemal od lat. Przez dzielnicę przebiega międzynarodowa linia kolejowa na wschód, którą codziennie przemierzają setki pociągów: towarowych, dalekobieżnych i lokalnych. Szlabany między ulicą Marsa i aleją generała Chruściela "Montera" opadają nawet co kilka minut, a kierowcy tkwią w korkach.

W 2018 roku, po tym, jak urzędnicy i kolejarze dogadali się w sprawie współfinansowania inwestycji, sprawy wydawały się być na właściwym torze, ale inwestycja nie ruszyła. Ale ratusz przekonuje, że z niej nie rezygnuje. We wtorek poinformował, że w maju Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, wspólnie z kolejarzami, ogłosili przetarg na wybór wykonawcy wiaduktu. W przetargu na prace budowlane złożono 10 ofert – w przedziale od 68,5 do 87,2 mln zł.

Na wiadukcie chodnik i ścieżka rowerowa

"Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu. Po wybudowaniu wiaduktu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany" - piszą w komunikacie urzędnicy.