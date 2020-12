Wiadukt nad aleją Stanów Zjednoczonych już otwarty

Ułatwienia dla pasażerów komunikacji

W ramach inwestycji odnowiono również perony przystankowe, które zostały podniesione do poziomu 16 centymetrów ponad jezdnię, by ułatwić wsiadanie do autobusów. Przystanek w kierunku ronda Wiatraczna został przesunięty pod odnowiony obiekt. Jak zaznaczyli drogowcy, celem inwestycji była także "poprawa dojścia do oddalonych od siebie czterech przystanków autobusowych obsługujących łącznie 11 linii". "Chodziło o to, by Przyczółek Grochowski jako ważny węzeł przesiadkowy nie był ograniczony barierami architektonicznymi" - zaznaczył ZDM.