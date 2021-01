Planują węzły przesiadkowe przy nowych stacjach metra. Ratusz pokazał wizualizacje

Dopiero co na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o zakończeniu kolejnego etapu budowy metra na granicy Woli i Bemowa. Tarcze TBM Elisabetta i Krystyna drążące tunele podziemnej kolejki zostaną wydobyte na powierzchnie . Na odcinku wschodnim Anna i Maria są już na ostatniej prostej. Do wydrążenia mają już ostatni odcinek tunelu – między budowaną stacją Zacisze a funkcjonującą stacją Trocka.

Jak informuje ratusz, na zachodnim krańcu drugiej linii metra wciąż trwają procedury administracyjne zmierzające do wydania pozwoleń na budowę. W sierpniu odcinek uzyskał komplet decyzji lokalizacyjnych . Ale jednocześnie powstają projekty wykonawcze obiektów trzech stacji: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Na ich podstawie powstaną wizualizację wnętrz stacji. Gotowe natomiast są pierwsze ilustracje prezentujące lokalizacje stacji pasażerskich oraz stacji techniczno-postojowej Karolin.

Ułatwienie przesiadki i potężne parkingi

Zaplanowano dwa węzły komunikacyjne ułatwiające przesiadki do innych środków transportu. Będą też miejsca parkingowe dla pasażerów dojeżdżających z podwarszawskich miejscowości.

Tam, gdzie będzie stacja Lazurowa, jest dziś pętla tramwajowa (nieczynna z powodu budowy metra na ul. Górczewskiej) i autobusowa, dlatego węzeł komunikacyjny połączy metro, tramwaje, autobusy podmiejskie i miejskie. Przy skrzyżowaniu Lazurowej i Górczewskiej ma powstać potężny parking P+R. "Obiekt ma mieć trzy poziomy i mieścić około 860 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym: miejsca dla pojazdów osób o ograniczonej mobilności, miejsca ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsca typu 2+ i około 350 miejsc dla rowerów w obrębie całego węzła. Koncepcja umożliwia, w razie potrzeby, dobudowanie kolejnych pięter powiększających parking o ok. 980 dodatkowych miejsc parkingowych (potencjalnie w sumie ok. 1840 miejsc parkingowych)" - czytamy w komunikacie ratusza.

Z kolei przy stacji Karolin, końcowej dla zachodniego odcinka drugiej linii metra, połączą się metro, autobusy dalekobieżne, autobusy podmiejskie i miejskie. Koncepcja przewiduje tam również pętle techniczne dla autobusów i naziemny, czteropoziomowy parking P+R na około 950 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zlokalizowany przy Połczyńskiej. Ratusz dodaje, że będzie można go powiększyć do nawet 1530 miejsc.

STP Karolin

Z kolei na terenie o powierzchni 26 hektarów za Połczyńska w sąsiedztwie Instytutu Energetyki powstanie Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Urzędnicy nie podają, kiedy węzły komunikacyjne powstaną. "Koncepcje architektoniczno-budowlane dla obu węzłów są gotowe. Do czasu pozyskania niezbędnych funduszy, przesiadki do metra będą możliwe z przystanków tramwajowych i autobusowych zlokalizowanych w pobliżu wejść do stacji metra" - podsumowano w komunikacie.