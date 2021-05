Nagabywali ministra, weszli do bloku, w którym mieszka. Sprawa trafiła do prokuratury

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać osoby nagabujące ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Pytają o pandemię i zasadność obostrzeń, biegną za nim. - Policja przekazała do prokuratury materiał zebrany w sprawie wdarcia się grupy osób do bloku, w którym mieszka minister zdrowia - poinformowała stołeczna policja.

Pytali ministra o pandemię

Nagranie z miejsca akcji zostało zamieszczone na Twitterze. Kiedy pod budynek podszedł minister, kilka osób podbiegło do niego. Potem weszli za nim do środka. Jeden z mężczyzn zapytał o pandemię. "Skąd się to bierze? Tu jest wirus, za chwilę go nie ma w restauracji, co chwilę jest to zmieniane?" - pytał mężczyzna.