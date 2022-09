Radne apelują o wegetariańskie posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Trzy warszawskie radne z klubu Koalicji Obywatelskiej: Magdalena Roguska, Renata Niewitecka i Dorota Łoboda zwróciły się w połowie września do władz miasta z prośbą o dostosowanie szkolnych i przedszkolnych jadłospisów do potrzeb wegetarian.

"Uczennice i uczniowie spędzają w szkole wiele godzin, od rana do późnego popołudnia. Dla osób niejedzących mięsa, brak posiłków wegetariańskich w szkolnych stołówkach oznacza brak ciepłego posiłku w ciągu dnia. W szkołach ponadpodstawowych blisko 35 procent uczniów to osoby spoza Warszawy, w ich przypadku czas bez ciepłego posiłku jest jeszcze dłuższy, bo do wielu godzin lekcji dochodzi jeszcze długi czas dojazdu do domu ze szkoły" - napisały radne.